Salerno Letteratura | concorso per nuovi scrittori e incontri con Orso Tosco e Giulia Caminito

A Salerno si avvicina l’edizione 2026 di Salerno Letteratura. La città si prepara con un concorso rivolto a nuovi scrittori e incontri con autori come Orso Tosco e Giulia Caminito. L’evento si svolgerà dal 13 al 20 giugno e già si lavora per coinvolgere il pubblico e promuovere la scrittura emergente.

A Salerno prosegue il percorso di avvicinamento alla prossima edizione di Salerno Letteratura, prevista dal 13 al 20 giugno 2026. Il calendario dei #fuorifestival propone due incontri con gli autori: domenica 8 febbraio alle ore 18:00 presso il Museo Archeologico provinciale e sabato 14 febbraio presso la Pinacoteca provinciale. Parallelamente, è stata aperta la seconda edizione del concorso di scrittura realizzato in collaborazione con Mokapimm. Il programma degli incontri prevede per l'8 febbraio la presentazione del noir Controbuio di Orso Tosco. La scrittrice Giulia Caminito ospite al museo Colle del Duomo Giulia Caminito sarà ospite al Museo Colle del Duomo nell'ambito del ciclo di incontri letterari "Amatissime", organizzato da Archeores in collaborazione con la Società Italiana delle Letterate (Sil).

