Alexis Saelemaekers torna a parlare dei fischi all’Olimpico. Il centrocampista del Milan dice di capire i tifosi della Roma, visto che ha giocato lì l’anno scorso in prestito. Tuttavia, aggiunge che non ha nulla da rimproverarsi. Dopo la partita, Saelemaekers ha affrontato le critiche, ma rimane convinto di aver fatto il suo dovere in campo.

Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Saelemaekers è tornato a parlare dei fischi - copiosi - subiti domenica scorsa, allo stadio 'Olimpico', in occasione di Roma-Milan, quando ha giocato contro la sua ex squadra: 45' prima di essere sostituito nell'intervallo. «Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico. Posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai, per questo non ho niente da rimproverarmi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Saelemaekers: “I fischi all’Olimpico? Posso capire i tifosi della Roma. Ma non ho niente da rimproverarmi”

Approfondimenti su Saelemaekers Roma

Daniele De Rossi sarà presente all’Olimpico in occasione di Roma-Genoa, un momento che sottolinea il suo ruolo di figura storica per la squadra e i tifosi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Saelemaekers Roma

Argomenti discussi: Roma-Milan, perché i fischi a Saelemaekers? Tutta colpa della partita d'andata; Saelemaekers ha sofferto i tifosi della Roma?; Roma - Milan, Saelemaekers c'è e l'Olimpico lo accoglie con una pioggia di fischi; Roma-Milan, perché i tifosi giallorossi fischiano Saelemaekers.

Saelemaekers e i fischi dei romanisti. ll belga ammette: Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’OlimpicoNell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers ha ammesso che i fischi dei tifosi della Roma gli hanno fatto male: Mi è dispiaciuto tanto essere ... milannews.it

Saelemaekers: I fischi dell'Olimpico? Mi dispiace, ma posso capire i tifosiL'esterno ha commentato la gara contro i giallorossi: Alla Roma ho dato tantissimo. Non ho niente da rimproverarmi, quando gioco per una squadra non mi risparmio mai. ... ilromanista.eu

Milan, Saelemaekers: "Mi è dispiaciuto ricevere i fischi dai tifosi della Roma" #ASRoma #Milan #Saelemaekers #vocegiallorossa vocegiallorossa.it/rassegna-stamp… x.com

Alexis Saelemaekers torna a parlare dei fischi ricevuti domenica scorsa in campionato "Dispiace essere stato accolto così all'Olimpico, Roma mi ha dato tantissimo. Ranieri Era l'ideale per quella squadra" https://tinyurl.com/3z8sd9pm - facebook.com facebook