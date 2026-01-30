Saelemaekers esalta Allegri | Ti cambia la testa

Alexis Saelemaekers ha parlato chiaro: Allegri gli ha cambiato la testa. In un’intervista al Corriere dello Sport, il calciatore del Milan ha detto che il tecnico fa una grande differenza anche sotto il profilo mentale. Saelemaekers ha speso parole positive, sottolineando quanto il modo di lavorare di Allegri possa influenzare i giocatori.

Messaggio forte e diretto da Alexis Saelemaekers. In un'intervista concessa al Corriere dello Sport, l'esterno del Milan ha elogiato apertamente Massimiliano Allegri, soffermandosi sull'impatto mentale del tecnico. "Il mister insegna la cattiveria agonistica e a tenere sempre alta la concentrazione. Dal primo giorno si lavora per vincere", racconta Saelemaekers. "Con lui cresci mentalmente, ti spinge a dare il 100% in ogni istante. Ripete spesso che una partita può dipendere da un solo episodio". Poi la sintesi che fotografa la filosofia allegriana: " Allegri ti cambia la testa. Giocare bene o vincere? Alla fine ci si ricorda solo di chi vince ".

