Questo fine settimana il giornale dedica dodici pagine agli inserti culturali. Sono piene di articoli, recensioni e interviste su libri, mostre e eventi in città. Potete trovarle in edicola o scaricarle online a partire dalle 22.

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ). Lo Scarface del giornalismo. Col suo talento per l’affabulazione, Fabrizio Corona fa l’eroe contro il sistema di cui un tempo era ingranaggio. “Falsissimo” è un minestrone che mette insieme il trash, “Report” e la televendita, perfetto per la caciara da social - di Andrea Minuz Fede e svastica. Kurt Gerstein voleva studiare i nazisti dall’interno e scelse di vedere l’abisso coi suoi occhi. La tragedia di un testimone inascoltato - di Francesca d’Aloja Zivago e i suoi carnefici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

