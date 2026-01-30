Sabato di musica su Rai 2 | a Playlist arrivano i Tiromancino e Alexia

Da ezrome.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera su Rai 2, il programma “Playlist” ha messo in scena un mix di musica e chiacchiere. I Tiromancino e Alexia sono saliti sul palco per esibirsi dal vivo, portando il loro sound tra le luci della tv. La puntata si è divisa tra performance e dialoghi, con il pubblico che ha potuto ascoltare e scoprire qualcosa in più sui protagonisti. Un appuntamento che ha mantenuto il ritmo, tra canzoni e approfondimenti.

Cosa: Nuova puntata del programma musicale “Playlist”, diviso tra esibizioni live e approfondimenti talk.. Dove e Quando: In onda su Rai 2, sabato 31 gennaio alle ore 14.00.. Perché: Un’occasione per ascoltare in anteprima i nuovi brani dei Tiromancino e di Rettore, insieme ai grandi successi di Alexia e Giusy Ferreri.. Il weekend televisivo di Rai 2 si accende con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 14.00, torna infatti Playlist, il format che è riuscito a coniugare la freschezza delle nuove generazioni con l’esperienza dei grandi nomi della nostra canzone. 🔗 Leggi su Ezrome.it

sabato di musica su rai 2 a playlist arrivano i tiromancino e alexia

© Ezrome.it - Sabato di musica su Rai 2: a Playlist arrivano i Tiromancino e Alexia

Approfondimenti su Tiromancino Alexia

Playlist su rai 2 con arisa e tancredi: torna lo show musicale più amata

Non c’è Natale senza musica. La playlist di Eppen

Il Natale si accompagna spesso a momenti di ascolto condiviso e intimo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tiromancino Alexia

Argomenti discussi: Il sabato della chitarra A.A. 25/26; MusicaVerde; Pivio in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; Sabato 31 gennaio 2026 alle 15:30 alla Scuola di Musica Moderna: Tra diavoli e leggende con Massimo De Rosa e Marco Vignazia.

Sabato, domenica e lunedì. Musica, film, compleanniNon solo un concerto, ma un’incredibile experience nel mondo del Liga: si presenta così l’appuntamento di sabato alla Reggia di Caserta. ‘La notte di Certe notti’ festeggia i 30 anni del pezzo ... primaonline.it

Sabato di musica e ballo nel centro di Milano per la Beauty WeekÈ stato un sabato sera di musica e ballo nel loggiato di Palazzo Giureconsulti, dove si è svolto il Beauty Saturday Night della Milano Beauty Week, l'iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.