Sabato di musica su Rai 2 | a Playlist arrivano i Tiromancino e Alexia

Sabato sera su Rai 2, il programma “Playlist” ha messo in scena un mix di musica e chiacchiere. I Tiromancino e Alexia sono saliti sul palco per esibirsi dal vivo, portando il loro sound tra le luci della tv. La puntata si è divisa tra performance e dialoghi, con il pubblico che ha potuto ascoltare e scoprire qualcosa in più sui protagonisti. Un appuntamento che ha mantenuto il ritmo, tra canzoni e approfondimenti.

Cosa: Nuova puntata del programma musicale "Playlist", diviso tra esibizioni live e approfondimenti talk.. Dove e Quando: In onda su Rai 2, sabato 31 gennaio alle ore 14.00.. Perché: Un'occasione per ascoltare in anteprima i nuovi brani dei Tiromancino e di Rettore, insieme ai grandi successi di Alexia e Giusy Ferreri.. Il weekend televisivo di Rai 2 si accende con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 14.00, torna infatti Playlist, il format che è riuscito a coniugare la freschezza delle nuove generazioni con l'esperienza dei grandi nomi della nostra canzone.

