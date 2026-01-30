Sandro Sabatini difende Mourinho dalle critiche e lo paragona ad Allegri. Il giornalista sportivo sottolinea che, come per l’allenatore del Milan, non si riesce a capire perché venga attaccato così duramente. Sabatini afferma che Mourinho è un grande allenatore e non merita le critiche che riceve.

LEGGI ANCHE: Milan, Mateta a un passo. Pedullà: “Si cerca di chiudere stanotte”. Di Marzio: “Agente in arrivo a Milano” "Mourinho è un grande allenatore. Ma è uno di quegli allenatori che secondo me sono finiti nel mirino di chi lo attacca così per partito preso, come per Allegri eccetera. Poi puoi anche attaccarlo, puoi anche criticarlo, per carità. Però quello che manca nei confronti di Mourinho e di quelli come Mourinho, è il rispetto. Rispetto per quello che comunque hanno fatto e continuano a fare. E invece volano i 'fallimenti', gli 'incapaci' e 'vergogna' come se fossero così, due paroline normali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Mourinho grande allenatore. Non capisco chi lo attacca, come per Allegri”

Approfondimenti su Mourinho Allegri

In un’intervista a La Stampa, Walter Sabatini analizza il carattere di Luciano Spalletti, paragonandolo a Leopardi per la sua forte dedizione e il tormento personale nel vivere il calcio.

Dopo il match Benfica-Napoli, José Mourinho ha commentato la corsa scudetto, individuando come principali contendenti Inter, Napoli e Milan.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mourinho Allegri

Sabatini: Domenica contro il Napoli, la Juventus dovrà stare attenta a non…Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato della prestazione della Juventus contro il Benfica: Un quarto d'ora alla grande, da grande squadra, e il resto in gestione. Così ... tuttojuve.com

Mourinho: «Non capisco come allenatori senza storia allenino top club. Di Allegri, Spalletti e Gasperini non mi stupisco. Se andrei alla Juve? Certo»José Mourinho è sempre José Mourinho e qualche perla la regala sempre, nonostante gli anni che passano. Questa volta ha lanciato ... msn.com

Sandro Sabatini: “ #Mourinho è un grande allenatore. Ma è uno di quegli allenatori che secondo me sono finiti nel mirino di chi lo attacca così per partito preso, come per Allegri eccetera. Poi puoi anche attaccarlo, puoi anche criticarlo, per carità. Però quello c x.com

Per l'#Inter niente Mourinho, ai playoff per accedere agli ottavi ci sono i norvegesi del #BodøGlimt. La #Juventus se la vedrà, ancora, con il #Galatasaray di Osimhen mentre l'#Atalanta pesca il #BorussiaDortmund. Le gare di andata si giocheranno il 17- facebook