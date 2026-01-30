Ruggi la Regione accoglie le dimissioni di Verdoliva | Russo direttore pro tempore

Questa mattina la Regione Campania ha accettato le dimissioni di Ciro Verdoliva, direttore del Ruggi d’Aragona. La decisione arriva su richiesta dello stesso Verdoliva, che ha lasciato il suo incarico con anticipo rispetto al preavviso di 60 giorni. Al suo posto, il presidente della Regione, Roberto Fico, ha nominato Russo come direttore pro tempore. La decisione è stata presa dalla Direzione Generale Regionale Tutela della Salute.

Il direttore Verdoliva ha salutato i suoi più stretti collaboratori e ha comunicato tutto al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario. Svolgerà le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, l'attuale Direttore Amministrativo, dottore Sergio Russo, fino all'individuazione del nuovo Direttore Generale.

Dopo le recenti dimissioni di Ciro Verdoliva, che ha lasciato il ruolo di direttore dell’Azienda Ospedaliera “Ruggi” di Salerno, si registra un ulteriore cambio alla guida con le dimissioni di Crispino.

