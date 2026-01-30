Ruba rasoi e lamette per 500 euro al supermercato | arrestato 49enne straniero

Un uomo di 49 anni è finito in manette ieri pomeriggio a Parma, dopo aver tentato di portare via rasoi e lamette per un valore di circa 500 euro dal supermercato di via Emilia Ovest. L’addetto alla sicurezza ha notato il suo comportamento sospetto e ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno fermato il giovane straniero, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di furto. L’uomo, senza fissa dimora, è stato portato in caserma e dovrà rispondere di tentato furto.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio in via Emilia Ovest, il giudice ha stabilito per lui il divieto di dimora in provincia di Parma Ha rubato 500 euro di rasoi e lamette all'interno di un supermercato di via Emilia Ovest a Parma. Un 49enne straniero - senza fissa dimora e con precedenti per furto - è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno fermato dopo la chiamata dell'addetto alla sicurezza, che aveva controllato l'uomo all'uscita del market. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 28 gennaio in un supermercato di via Emilia Ovest.

