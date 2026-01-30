Rouhi Juve quasi fatta per il trasferimento in prestito del terzino svedese Giocherà in questo club di Serie B

La trattativa tra Juve e un club di Serie B è quasi chiusa. Il terzino svedese sta per trasferirsi in prestito e si prepara a debuttare in una nuova squadra. La firma è attesa a breve, e il giocatore si unirà ai suoi nuovi compagni già nelle prossime settimane.

