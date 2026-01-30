Rouhi Juve quasi fatta per il trasferimento in prestito del terzino svedese Giocherà in questo club di Serie B
La trattativa tra Juve e un club di Serie B è quasi chiusa. Il terzino svedese sta per trasferirsi in prestito e si prepara a debuttare in una nuova squadra. La firma è attesa a breve, e il giocatore si unirà ai suoi nuovi compagni già nelle prossime settimane.
. Vediamo di quale si tratta. La Juventus continua a muoversi sul mercato in uscita, definendo il futuro dei suoi giovani talenti per garantire loro lo spazio necessario alla crescita professionale. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, le strade dei bianconeri e di Jonas Rouhi si separano momentaneamente. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME Il giocatore lascerà il club per trasferirsi in prestito alla Carrarese. L’accordo è totale e permette al terzino sinistro di andare a giocare con continuità lontano dai riflettori dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
