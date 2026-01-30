Rottamazione quinquies apre nuova strada per il rilascio del DURC bloccato dai contributi ritardati

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, migliaia di imprese e lavoratori autonomi hanno accumulato debiti contributivi che, fino a oggi, impedivano il rilascio del DURC, il documento fondamentale per partecipare a gare pubbliche e contratti con la Pubblica Amministrazione. La situazione è cambiata con l'entrata in vigore della rottamazione quinquies, una misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 che consente di regolarizzare posizioni debitorie anche non ancora estinte. La domanda di adesione, presentata entro il 30 aprile 2026, ha effetto immediato: non appena registrata nei sistemi informativi, il contribuente viene considerato in regola ai fini del DURC, anche se il pagamento è ancora in corso tramite rate.

