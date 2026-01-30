Rottamazione cartelle esattoriali 2026 Federconsumatori Parma offre uno sportello dedicato

Federconsumatori Parma apre uno sportello dedicato alla rottamazione delle cartelle esattoriali 2026. Da oggi, i contribuenti possono ricevere assistenza e informazioni su come estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate. La misura, che permette di sanare le pendenze fino al 2026, arriva in un momento in cui molti si trovano a cercare soluzioni pratiche per gestire i propri debiti fiscali.

Una notizia importante per i contribuenti riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali 2026, una misura che permette di estinguere i debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate. I cittadini potranno regolarizzare la propria situazione con il fisco, ottenendo significativi sconti su sanzioni e interessi. La misura riguarda tutti i carichi compresi nel periodo fra il 01012000 e il 31122023. I cittadini potranno regolarizzare le imposte derivanti dai controlli automatici e formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali, i contributi INPS, ad esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento e anche le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Adiconsum Parma ricorda che è possibile presentare domanda per la rottamazione delle cartelle esattoriali 2026 entro il 30 aprile.

La Rottamazione quinquies 2026 rappresenta un’opportunità per i contribuenti di sanare le proprie pendenze con il Fisco e l’Inps.

