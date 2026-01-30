Rosy Bindi alla presentazione di L’omicidio di Piersanti Mattarella – L’Italia nel mirino | Palermo Ustica Bologna 1979-1980

Giovedì mattina a Montecitorio, Rosy Bindi partecipa alla presentazione del nuovo libro di Miguel Gotor. L’evento si svolge nella Sala della Regina alle 11.30 e si concentra sui fatti che hanno segnato l’Italia tra il 1979 e il 1980, tra Palermo, Ustica e Bologna. La serata promette di fare luce su un periodo ancora avvolto da molte ombre.

ROMA – Giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 11.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro di Miguel Gotor "L'omicidio di Piersanti Mattarella – L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna, 1979-1980". Si prevede nell'occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Discutono con l'autore Rosy Bindi (foto), Giuseppe Provenzano, Giovanni Salvi. Coordina Fiorenza Sarzanini. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

