Rosalía sorprende il pubblico di Barcellona con un intervento musicale a sostegno dei diritti palestinesi

Nel cuore della notte a Barcellona, Rosalía ha fatto il suo ingresso sul palco del Palau Sant Jordi e ha regalato ai fan una performance emozionante. La cantante ha scelto di usare la scena per inviare un messaggio di solidarietà ai palestinesi, sorprendendo tutti con un intervento che ha superato l’aspetto musicale. Migliaia di persone presenti hanno assistito a un gesto forte, che ha unito musica e impegno sociale.

Nel cuore della notte catalana, sotto le luci del Palau Sant Jordi, Rosalía ha sorpreso migliaia di spettatori con una performance che ha trascenduto la musica per diventare un gesto politico e umano. Il 30 gennaio 2026, durante il concerto benefico “Act X Palestine”, organizzato in solidarietà al popolo palestinese, l’artista catalana ha fatto irruzione sul palco senza annunci, interrompendo il programma previsto per un’improvvisata che ha lasciato il pubblico senza fiato. Il brano scelto non era un singolo di successo, ma “La perla”, traccia dal suo ultimo album “Lux”, un’opera che mescola tradizione popolare spagnola con sonorità sperimentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

