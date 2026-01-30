Nel cuore della notte a Barcellona, Rosalía ha fatto il suo ingresso sul palco del Palau Sant Jordi e ha regalato ai fan una performance emozionante. La cantante ha scelto di usare la scena per inviare un messaggio di solidarietà ai palestinesi, sorprendendo tutti con un intervento che ha superato l’aspetto musicale. Migliaia di persone presenti hanno assistito a un gesto forte, che ha unito musica e impegno sociale.

Nel cuore della notte catalana, sotto le luci del Palau Sant Jordi, Rosalía ha sorpreso migliaia di spettatori con una performance che ha trascenduto la musica per diventare un gesto politico e umano. Il 30 gennaio 2026, durante il concerto benefico “Act X Palestine”, organizzato in solidarietà al popolo palestinese, l’artista catalana ha fatto irruzione sul palco senza annunci, interrompendo il programma previsto per un’improvvisata che ha lasciato il pubblico senza fiato. Il brano scelto non era un singolo di successo, ma “La perla”, traccia dal suo ultimo album “Lux”, un’opera che mescola tradizione popolare spagnola con sonorità sperimentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosalía sorprende il pubblico di Barcellona con un intervento musicale a sostegno dei diritti palestinesi

Approfondimenti su Rosalia Barcellona

Il Consiglio d'Europa ha segnalato come in Italia vi siano numerosi insegnanti di sostegno precari, evidenziando la violazione dei loro diritti e di quelli degli alunni con disabilità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rosalia Barcellona

Rosalía, a sorpresa al concerto per la Palestina a BarcellonaNel corso del concerto benefico Act X Palestine, tenutosi al Palau Sant Jordi di Barcellona in solidarietà del palestinese, Rosalía si è esibita a sorpresa eseguendo un suo brano. L’artista catalana ... rockol.it

Rosalía è salita a sorpresa sul palco di Act X Palestine a BarcellonaLa presenza di Rosalía non era stata annunciata nel palinsesto di Act X Palestine e l'artista ha performato sulle note di La perla ... billboard.it

> *Versi di Alfonsina Storni (Sala Capriasca, 1892 - Mar del Plata, 1938) tratti dalla sua prima raccolta di poesie, 'La inquietud del rosal', pubblicata all'età di 24 anni. Nata nella Svizzera italiana, l'autrice ticinese emigrò all'età di quattro anni con la famiglia i - facebook.com facebook