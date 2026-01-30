Ieri sera a Barcellona, Rosalía si è presentata senza preavviso al concerto Manifest x Palestine. La cantante ha sorpreso il pubblico con un’esibizione improvvisa, confermando il suo impegno e vicinanza alla causa palestinese. La folla presente ha accolto con entusiasmo questa apparizione inattesa, creando un momento speciale durante l’evento.

Ieri sera, Rosalía ha fatto un’apparizione a sorpresa al concerto Manifest x Palestine di Barcellona. L’artista catalana si è esibita sulle note del brano “La Perla”, tratto dal suo ultimo album Lux, e ha ringraziato gli organizzatori per l’invito. L’evento musicale di beneficenza, che ha ospitato le performance di artisti come Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza e la cantante palestinese Lina Makoul, ha visto la partecipazione anche di personaggi come Pep Guardiola ed Eduard Fernández. Durante la sua breve apparizione, Rosalía era accompagnata da cinque musicisti e ha espresso chiaramente la sua posizione sul genocidio in corso in Palestina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rosalía si è esibita a sorpresa al concerto per la Palestina a Barcellona

Rosalía torna in Italia nel 2026 con un concerto unico a Milano, annunciato recentemente dalla stessa artista.

Argomenti discussi: Svelate le ragioni della separazione di Rosalia da Rauw Alejandro.

