La Roma si muove sul mercato per rafforzare l’attacco. Nei giorni finali della sessione, i giallorossi hanno messo gli occhi su Christopher Nkunku, attualmente al Milan. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’intenzione è quella di portare l’esterno offensivo a Trigoria. Intanto, prosegue anche la pista Sulemana, con le due operazioni che tengono i tifosi con il fiato sospeso.

La Roma spinge sull'esterno offensivo negli ultimi giorni di mercato. Oltre al dossier Sulemana, nelle ultime ore i giallorossi hanno sondato anche Christopher Nkunku, attualmente al Milan. Il profilo è molto ambito: Fenerbahçe e Atletico Madrid sono alla finestra. A Trigoria il lavoro prosegue per consegnare un rinforzo sugli esterni a Gian Piero Gasperini prima della chiusura: i contatti sono esplorativi, il tempo stringe.

© Sololaroma.it - Roma, sondaggio per Nkunku: corsa a tre sul mercato

