Roma nuovo murale per Totti | il bambino incontra la leggenda

Nelle strade di Roma è spuntato un nuovo murale dedicato a Francesco Totti. L’opera, realizzata dal street artist Drugi, mostra il calciatore bambino che si incontra con la leggenda del calcio. La scena è visibile in diverse zone della città, attirando l’attenzione di passanti e tifosi. La città si anima di nuovo con questa immagine che unisce passato e presente, celebrando uno dei simboli più amati della capitale.

Il passato incontra il futuro sui muri di Roma. Nelle ultime ore è comparso un nuovo murale dedicato a Francesco Totti, firmato dallo street artist Drugi. L'opera raffigura Totti bambino e Totti adulto che si incrociano, entrambi con la maglia della Roma. Il gesto è simbolico e potente: il bambino porge la fascia di capitano con la scritta "Eterno" alla leggenda giallorossa, che lo osserva con orgoglio. Un'immagine che racconta in silenzio un'intera carriera, trasformando un muro in memoria collettiva. A Roma, ancora una volta, il calcio diventa racconto urbano.

