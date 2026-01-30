La Roma riabbraccia Angeliño. Il terzino spagnolo è tornato in campo negli ultimi minuti della partita europea contro il Panathinaikos, dopo mesi di assenza. La sua presenza in campo segna un passo avanti importante per la squadra, che ora spera di recuperare pienamente anche in vista delle prossime sfide.

La Roma ritrova Angeliño. Il terzino spagnolo è tornato in campo nei minuti finali della gara europea contro il Panathinaikos, chiudendo un’assenza durata mesi e riassaporando il terreno di gioco. Dopo le voci circolate sulla sua condizione, il diretto interessato ha smentito le ricostruzioni su presunti problemi gravi: «Gravi problemi di salute? Non crediamo a tutto quello che dice la gente». Un messaggio secco, che ridimensiona le speculazioni e accompagna il rientro graduale del difensore. Per la Roma è un segnale in più in vista del finale di stagione: Angelino c’è, ora il percorso di rientro può ripartire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Angelino torna in campo e smentisce le voci

