Roma agli ottavi Il Bologna vince ma va ai playoff

La Roma si qualifica agli ottavi di Europa League, mentre il Bologna deve accontentarsi dei playoff. I giallorossi ottengono il pass diretto grazie alla vittoria nel loro ultimo match, mentre i rossoblù, nonostante la vittoria, finiscono decimi e devono affrontare i spareggi. La differenza tra le due squadre si è vista negli ultimi minuti, con la Roma più solida e concreta. Il Bologna lascia l’Europa con tanti rimpianti, ma con la consapevolezza di aver dato tutto.

