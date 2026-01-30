Roma agli ottavi di Europa League Gasperini | Gruppo straordinario

La Roma centra gli ottavi di finale di Europa League dopo un pareggio 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos. La squadra di Gasperini ha sofferto in dieci per quasi tutto il secondo tempo, dopo l’espulsione di Mancini al 15’. Nonostante le difficoltà, i giallorossi portano a casa il risultato e si qualificano, dimostrando carattere e determinazione.

La Roma conquista gli ottavi di finale di Europa League grazie al pareggio per 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos, ottenuto in inferiorità numerica dal 15’ per l’espulsione di Gianluca Mancini. Il gol di Jan Zió?kowski all’80’ vale l’ottavo posto finale, l’ultimo utile per saltare i playoff e accedere direttamente al turno successivo. Al termine della gara, Gian Piero Gasperini ha analizzato prestazione, crescita del gruppo e prospettive europee. Roma agli ottavi: un punto che pesa. La qualificazione arriva al termine di una partita complessa, segnata dall’episodio iniziale e da una gestione lucida dei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma riesce a conquistare il pareggio contro il Panathinaikos e si qualifica agli ottavi di Europa League.

La Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro lo Stoccarda nell’ultima partita della fase a campionato dell’Europa League.

