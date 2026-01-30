Rogoredo schiaffo di Minniti a Pd e Sala | tecnicamente è legittima difesa La sicurezza non è solo una questione di pattuglie video

La sicurezza a Rogoredo diventa un caso politico dopo l’intervento di Minniti. L’ex ministro ha difeso un’azione ritenuta legittima difesa, attirando le critiche del Pd e di Sala. La discussione si accende su cosa significhi realmente tutela e ordine pubblico, mentre le opposizioni chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine. La polemica si infiamma e la situazione resta tesa.

Quando anche l'ex "pugno di ferro" del Partito democratico deve scendere in campo per ricordare le basi del vivere civile, significa che il baratro ideologico della sinistra moderna è ormai al colmo. Ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4, l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, intervenendo sul caso "Rogoredo" non ha usato giri di parole, rivelandosi capace di dare voce al buonsenso. Cosa che, dalle parti del Nazareno di questi tempi, sembra ormai un "oggetto" smarrito da tempo. Caso Rogoredo, schiaffo di Minniti a Pd e Sala: «Tecnicamente è stata legittima difesa». E allora con affermazioni tranchant e toni assolutamente convinti e a assertori, Minniti a favore di telecamera e dai microfoni di Rete 4 assevera al di là di ogni raguonevole dubbio: «Noi abbiamo delle forze dell'ordine tra le migliori al mondo e ne dobbiamo essere orgogliosi.

L’intervento della polizia a Rogoredo è stato definito come un possibile caso di legittima difesa.

La tensione cresce a Rogoredo, dove la famiglia del pusher morto e alcuni residenti della zona vogliono smantellare la legittima difesa.

