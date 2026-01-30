Rogoredo rivolta dei poliziotti contro i magistrati | Un' accusa assurda

A Rogoredo, i poliziotti hanno deciso di manifestare contro i magistrati, definendo le accuse ricevute “assurde”. La tensione tra forze dell’ordine e giudici cresce, soprattutto considerando le condizioni di lavoro e le poche risorse a disposizione. Gli agenti, che ricevono appena 1500 euro di stipendio e 5 euro di indennizzo al giorno, si trovano spesso in situazioni di grande rischio e, se devono sparare per difendersi, rischiano di finire sotto processo. La loro rabbia è palpabile, e ora si chiedono più tutela e rispetto.

Sempre più spesso sotto tiro, sottopagati – 1500 euro per gli agenti di prima nomina più 5 euro di indennizzo al giorno – e se sparano per difendersi il procedimento penale è pronto ad attenderli. Con tutte le gravi implicazioni psicologiche, famigliari ed economiche del caso. È anche per questo che nelle ultime ore la rabbia dei sindacati di polizia sta crescendo. Un’ondata di indignazione più che comprensibile dopo l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario del poliziotto che lunedì sera, vedendosi puntare un’arma contro, ha sparato per difendere la vita propria e quella del collega. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La vicenda di Rogoredo scuote l’opinione pubblica.

