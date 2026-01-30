Rogoredo | Omicidio doloso? Accusa odiosa

Salvini critica duramente il pm che si occupa del caso di Rogoredo. Durante l’interrogatorio, il poliziotto ha raccontato di conoscere bene la zona e di aver già arrestato una quarantina di criminali. La sua versione dei fatti sembra chiara e lineare, mentre il ministro non risparmia accuse all’accusa, definendo l’ipotesi di omicidio doloso un’accusa odiosa.

Salvini attacca il pm del caso Rogoredo. Dall’interrogatorio emerge il racconto lineare del poliziotto, che conosceva bene la zona, dove aveva già arrestato quaranta criminali. Basta leggere il resoconto dell’interrogatorio per capire che l’agente che ha sparato a Rogoredo racconta una storia lineare, coerente, del tutto incompatibile con l’idea - oggi formalmente contestata - di un omicidio volontario. Le sue dichiarazioni, raccolte nell’immediatezza dei fatti davanti al pm Giovanni Tarzia, restituiscono la fotografia di un intervento maturato in pochi secondi, in uno dei contesti più violenti e degradati della città, di certo non il ritratto di un poliziotto uscito in servizio con l’intenzione di uccidere. 🔗 Leggi su Laverita.info

