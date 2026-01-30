Rogoredo | Omicidio doloso? Accusa odiosa

Salvini critica duramente il pm che si occupa del caso di Rogoredo. Durante l’interrogatorio, il poliziotto ha raccontato di conoscere bene la zona e di aver già arrestato una quarantina di criminali. La sua versione dei fatti sembra chiara e lineare, mentre il ministro non risparmia accuse all’accusa, definendo l’ipotesi di omicidio doloso un’accusa odiosa.

Salvini attacca il pm del caso Rogoredo. Dall’interrogatorio emerge il racconto lineare del poliziotto, che conosceva bene la zona, dove aveva già arrestato quaranta criminali. Basta leggere il resoconto dell’interrogatorio per capire che l’agente che ha sparato a Rogoredo racconta una storia lineare, coerente, del tutto incompatibile con l’idea - oggi formalmente contestata - di un omicidio volontario. Le sue dichiarazioni, raccolte nell’immediatezza dei fatti davanti al pm Giovanni Tarzia, restituiscono la fotografia di un intervento maturato in pochi secondi, in uno dei contesti più violenti e degradati della città, di certo non il ritratto di un poliziotto uscito in servizio con l’intenzione di uccidere. 🔗 Leggi su Laverita.info

A Rogoredo, i poliziotti hanno deciso di manifestare contro i magistrati, definendo le accuse ricevute “assurde”.

In un episodio avvenuto a Milano Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne.

Ventenne muore in sparatoria al Parco Rogoredo, a fare fuoco un poliziottoUn ragazzo di 20 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi a Milano in una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato 7. L’allarme è scattato intorno alle ... msn.com

Dritto e rovescio. . "Il mio collega rischia una pena massima per omicidio" Pasquale Griesi (segretario FSP Polizia di Stato) a #drittoerovescio sul poliziotto che a #Rogoredo (Milano) ha sparato all'immigrato irregolare che gli aveva puntato contro la pistola - facebook.com facebook

Giorno della Memoria: ricordiamo Elena Di Porto con il nipote Marco. Ddl Stupri: l’avv. Bocciolini ci spiega il caso della rimozione del "consenso" nel testo. Rogoredo: carabiniere indagato per omicidio, l’analisi di Cristina Carpinelli. tinyurl.com/7b x.com