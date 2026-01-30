Ritiro rifiuti ingombranti? Non a Palermo
A Palermo la situazione dei rifiuti ingombranti resta critica. I cittadini si lamentano, le strade sono ancora piene di mobili vecchi e oggetti abbandonati. Nonostante le proteste, non sembrano esserci miglioramenti nel sistema di raccolta. Molti si chiedono quando arriveranno interventi concreti per risolvere il problema.
Certo, giustamente ci si indigna e ci si lamenta quando si vedono le piazze e strade della nostra città invase da rifiuti ingombranti. Però succede che debbano passare mesi (nel mio caso siamo a 3) per poter usufruire di questo servizio. Perché la RAP non ne dichiara la sospensione se non è in condizione di garantirlo? Quanta responsabilità ha un cittadino nell' "abbellimento" della nostra città con i propri ingombranti e quanta invece ne ha chi dovrebbe fornire questo servizio e invece non è in condizione di farlo? Male, male, male.
