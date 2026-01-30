Ritardi scuola la versione di Infriccioli

Nel consiglio comunale di Acquaviva Picena, la minoranza ha chiesto chiarimenti sui ritardi nella costruzione della nuova scuola. L’assessore Infriccioli ha dato una risposta, ma ancora non ci sono date certe sulla fine dei lavori. La situazione resta incerta e i genitori aspettano notizie più precise.

Nell'ultimo consiglio comunale di Acquaviva Picena si è discussa l'interrogazione della minoranza 'Acquaviva più forte' che chiedeva informazioni sulla realizzazione del nuovo edificio scolastico. "L'amministrazione dopo 3 anni e mezzo continua a non comunicare un cronoprogramma definitivo – scrivono i membri della minoranza – Strano, per chi lo dettagliò nei minimi particolari durante la campagna elettorale e senza alcun progetto in mano. Ora la stessa amministrazione non si è assunta la responsabilità di fissare un termine indicativo, ma dalle informazioni reperite è lecito pensare ad una consegna del nuovo edificio non prima del 2029". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ritardi scuola, la versione di Infriccioli

