Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Genoa rimonta anche la Lazio

Questa sera il Genoa ha fatto un grande colpo. La squadra di casa ha rimontato la Lazio e ha portato a casa tre punti fondamentali. La partita è stata vibrante e ricca di emozioni, con i rossoblù che hanno reagito dopo un primo tempo difficile. La Lazio, invece, ha perso terreno in classifica, lasciando spazio alle sorprese del campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sulle partite in corso e classifica.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Serie A 202526: il pareggio tra Genoa e Parma, la vittoria della Fiorentina sul Bologna e i risultati di Roma e Inter.

