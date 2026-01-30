Ristorante Quattro Passi sequestrato a Nerano unico 3 stelle Michelin al Sud | era finito anche a Masterchef

Il ristorante Quattro Passi, il solo in Sicilia a ricevere tre stelle Michelin, è stato sequestrato a Nerano. Le autorità sospettano che siano stati commessi reati di lottizzazione abusiva e che siano stati ottenuti condoni illegittimi. La decisione arriva dopo un’indagine che ha portato a mettere sotto sequestro l’attività, che negli ultimi anni era finita anche in tv su Masterchef. Ora, il locale rischia di essere chiuso, e si aspettano sviluppi sulla vicenda giudiziaria.

È stato sequestrato il complesso turistico-ricettivo "Quattro Passi", un noto ristorante di Massa Lubrense, nella frazione di Nerano. L'attività era nota a livello nazionale e internazionale per via delle tre stelle Michelin conquistate nel tempo ed è stata anche una location per MasterChef Italia 14. L'indagine che ha portato al sequestro è iniziata a luglio 2025 e sono stati contestati, a carico dei soggetti destinatari, reati di "lottizzazione abusiva a scopo edificatorio". "Quattro Passi" sotto sequestro Il ristorante tre stelle "Quattro Passi" è sotto sequestro. Il tre stelle Michelin, situato a Massa Lubrense nella frazione di Nerano, è stato coinvolto in un'indagine approfondita in merito alla "lottizzazione abusiva a scopo edificatorio". (Dario Sautto) È l'unico ristorante del Sud Italia con tre stelle Michelin, i «Quattro Passi» di Nerano, comune di Massa Lubrense, raggiunto oggi da un provvedimento di sequestro preventivo firmato dal gip del Tribunale di Torre Annunziata.

