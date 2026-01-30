Ripreso in diretta Rai mentre tenta di suicidarsi | i poliziottilo salvano in tempo

Durante una diretta del Tgr Rai sugli sgomberi a via Ostiense, un uomo di 38 anni ha tentato il suicidio sul ponte Spizzichino. I poliziotti presenti sono intervenuti in fretta, riuscendo a bloccarlo prima che potesse cadere nel vuoto. La scena è stata trasmessa in diretta, lasciando gli spettatori senza parole.

Mentre una giornalista del Tgr Rai raccontava in diretta le operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex mercati generali di via Ostiense, a Roma, un 38enne afghano ha scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino, gridando frasi sconnesse e minacciando di lanciarsi nel vuoto. Il gesto, immortalato in diretta televisiva, è stato fortunatamente notato in tempo dagli agenti della polizia locale, presenti sul posto, che sono intervenuti per bloccare l’uomo un istante prima del gesto estremo. I complimenti del sindacato dei poliziotti. Le procedure di identificazione e affidamento ai servizi sanitari sono ancora in corso.🔗 Leggi su Open.online

Durante una diretta Rai, un uomo di 38 anni ha tentato di suicidarsi gettandosi dal ponte Spizzichino.

