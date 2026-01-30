Riorganizzazione e futuro occupazionale Ugl incontra i lavoratori Hitachi e traccia le strategie territoriali

Oggi all’Ugl di Reggio Calabria si è tenuto un incontro tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori di Hitachi. Si è parlato di come cambieranno le cose sul fronte occupazionale e di quali strategie mettere in campo per il futuro. I lavoratori hanno espresso le loro preoccupazioni e si sono confrontati con i dirigenti sul percorso di riorganizzazione in atto.

Il 27 gennaio, presso la sede dell’Ugl metalmeccanici di Reggio Calabria, si è svolto un importante incontro territoriale finalizzato ad approfondire le dinamiche produttive locali e la riorganizzazione della categoria. Numerosi partecipanti hanno preso la parola, esprimendo preoccupazioni per il futuro occupazionale, pur riconoscendo che i carichi di lavoro attuali risultano soddisfacenti. L’azienda è attesa a breve alla convocazione delle parti sociali per fornire un aggiornamento sull’andamento produttivo presente e futuro. La riunione - conclude la nota- si è conclusa con la conferma della volontà di mantenere rapporti continui, leali e collaborativi tra azienda e organizzazione sindacale, nell’interesse della salvaguardia e dello sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Hitachi ReggioCalabria Procedura di riorganizzazione avviata da Sifi, sindacati: "Preoccupazione per l'impatto occupazionale e sociale" La recente procedura di riorganizzazione avviata da Sifi Spa ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati riguardo agli effetti sul personale e sul tessuto sociale dell'azienda. Parte la liberalizzazione dei collegamenti ferroviari Intercity. I sindacati: “No alla riforma, a rischio il futuro occupazionale dei lavoratori” È stato annunciato l’avvio della liberalizzazione dei collegamenti ferroviari Intercity, con l’intenzione di affidare i servizi tramite gare pubbliche, secondo la bozza del nuovo decreto PNRR. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Hitachi ReggioCalabria Argomenti discussi: Alexander Mc Queen (Scandicci), allarme dei sindacati sull’occupazione; Aversa, i lavoratori dell’igiene ambientale chiedono certezze e rispetto; AIESEC: un’opportunità per arricchire il percorso universitario; Audizione FMT alla Camera: Eppur si muove la riforma sanitaria, ma senza investimenti non c’è futuro per il SSN. Giovani medici. Il nodo della protesta è la formazione: in gioco c’è il futuro occupazionaleTra le questione più calde c'è quella del concorso nazionale previsto, almeno in linea teorica, entro la fine di luglio ma che per ora non vede ancora pubblicato il bando, né si hanno notizie rispetto ... quotidianosanita.it Ammortizzatori sociali: formazione e ricollocazione a sostegno della continuità occupazionaleL’art. 40 del DdL Bilancio 2026 (A.S. 1689) interviene sul sistema degli ammortizzatori sociali introducendo un modello integrato di sostegno al lavoratore e alla riorganizzazione aziendale. La ... ipsoa.it De Filippis disegna il futuro dell’Asp Il nuovo Direttore generale si è insediato da un mese. Nell'intervista il Dg traccia le linee guida del suo mandato, focalizzandosi sulle risposte da dare ai cittadini e sulla riorganizzazione dei servizi. Punta a un modello di sa - facebook.com facebook #Cronaca Sorrento. Il segnale di legalità dato dalla Scialla con la riorganizzazione del patrimonio vale come monito per il futuro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.