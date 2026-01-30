Rinascita della Rimini Calcio il Comune valuta varie proposte Il progetto dovrà essere ben radicato

Il Comune di Rimini sta valutando diverse proposte per rilanciare la Rimini Calcio. Durante l’ultimo consiglio comunale, l’assessore allo sport Michele Lari ha parlato delle strategie da adottare, sottolineando che il progetto deve essere solido e ben radicato sul territorio. La volontà è di far ripartire la squadra nel modo giusto, evitando decisioni affrettate. Ora si attendono sviluppi concreti, mentre il Comune lavora per trovare la soluzione migliore.

L'assessore allo sport Michele Lari è intervenuto in consiglio comunale, durante la seduta di giovedì (29 gennaio), sui passi da compiere per la rinascita della Rimini Calcio. Lari ha innanzitutto precisato un aspetto fondamentale: "Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale con sentenza 912025, depositata in cancelleria il 23 dicembre 2025". L'assessore ha ricostruito gli eventi che hanno portato al fallimento della società. 15 ottobre 2025: il sindaco unico della Rimini Football Club ha depositato una segnalazione dello stato di insolvenza presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini, evidenziando l'impossibilità della società di onorare le proprie obbligazioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Rimini Calcio Dopo il crac della Rimini Calcio, quale futuro per lo stadio Neri: ore decisive per la consegna del progetto Dopo il fallimento della Rimini Calcio, si fa urgente definire il futuro dello stadio Romeo Neri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rimini Calcio Argomenti discussi: GUERRI NAPOLI, UFFICIALE IL RITORNO DI TOTE’ – SACCOCCIA IN PRESTITO A RIMINI; Villa Mussolini in vendita, la società legata a un ex missino offre 2 milioni di euro: il sogno del ritorno futurista a Riccione; - la Repubblica; La Guerri Napoli cede Saccoccia a Rimini fino al termine della stagione. Dalla Coppa Italia di C al fallimento: è ufficiale, il Rimini non esiste piùIl tribunale ha dichiarato lo stato di liquidazione giudiziale della società. Intanto il Comune lavora per affidare il titolo sportivo a un nuovo gruppo che ripartirà dalle serie dilettantistiche ... gazzetta.it Di nuovo Grassi per la rinascita del Rimini? L'ex dirigente: Sempre a disposizioneNel futuro del Rimini, dopo l’esclusione dal campionato, potrebbe esserci ancora Giorgio Grassi già protagonista della rinascita del 2016 dall’Eccellenza, proprio come sarà dopo questo ennesimo ... tuttomercatoweb.com " ", puntata di Lunedì 26 Gennaio In diretta, va in onda Bar Sport, la storica trasmissione dedicata alla Rimini Calcio. | Conduce: () Ore 20:30 | In Studio: - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.