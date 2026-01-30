Rinascita della Rimini Calcio il Comune valuta varie proposte Il progetto dovrà essere ben radicato

Questa settimana il Comune di Rimini sta valutando diverse proposte per rilanciare la Rimini Calcio. L’assessore Michele Lari ha parlato in consiglio comunale, sottolineando che il progetto deve essere solido e ben strutturato per poter partire con successo. La decisione definitiva arriverà nei prossimi mesi, mentre si cerca di trovare la soluzione più adatta per riportare in alto la squadra cittadina.

L'assessore allo sport Michele Lari è intervenuto in consiglio comunale, durante la seduta di giovedì (29 gennaio), sui passi da compiere per la rinascita della Rimini Calcio. Lari ha innanzitutto precisato un aspetto fondamentale: "Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale con sentenza 912025, depositata in cancelleria il 23 dicembre 2025". L'assessore ha ricostruito gli eventi che hanno portato al fallimento della società. 15 ottobre 2025: il sindaco unico della Rimini Football Club ha depositato una segnalazione dello stato di insolvenza presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini, evidenziando l'impossibilità della società di onorare le proprie obbligazioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Rimini Calcio Dopo il crac della Rimini Calcio, quale futuro per lo stadio Neri: ore decisive per la consegna del progetto Dopo il fallimento della Rimini Calcio, si fa urgente definire il futuro dello stadio Romeo Neri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rimini Calcio Argomenti discussi: Rinascita della Rimini Calcio, il Comune valuta varie proposte. Il progetto dovrà essere ben radicato; Rinascita della Rimini Calcio, il Comune valuta varie proposte. 'Il progetto dovrà essere ben radicato'; CALCIO: Lari sulla rinascita del Rimini, Incontri con soggetti interessati; GUERRI NAPOLI, UFFICIALE IL RITORNO DI TOTE’ – SACCOCCIA IN PRESTITO A RIMINI. Dalla Coppa Italia di C al fallimento: è ufficiale, il Rimini non esiste piùIl tribunale ha dichiarato lo stato di liquidazione giudiziale della società. Intanto il Comune lavora per affidare il titolo sportivo a un nuovo gruppo che ripartirà dalle serie dilettantistiche ... gazzetta.it Di nuovo Grassi per la rinascita del Rimini? L'ex dirigente: Sempre a disposizioneNel futuro del Rimini, dopo l’esclusione dal campionato, potrebbe esserci ancora Giorgio Grassi già protagonista della rinascita del 2016 dall’Eccellenza, proprio come sarà dopo questo ennesimo ... tuttomercatoweb.com " ", puntata di Lunedì 26 Gennaio In diretta, va in onda Bar Sport, la storica trasmissione dedicata alla Rimini Calcio. | Conduce: () Ore 20:30 | In Studio: - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.