Rimosse 26 biciclette e 32 rottami in Piazzale Stazione

Questa mattina la Polizia Locale ha rimosso 26 biciclette lasciate in sosta in modo selvaggio in Piazzale della Stazione. Oltre alle bici rimosse, gli agenti hanno recuperato anche 32 rottami, tutti senza elementi utili per circolare. Le operazioni sono state fatte dalla squadra centro, che ha deciso di intervenire per riordinare l’area e garantire più sicurezza.

Le bici ora si trovano presso la sede di via Gozzi, a disposizione dei proprietari che però dovranno pagare la sanzione prevista dal codice della strada, prima di poter riprendere la propria bicicletta Per quanto concerne i rottami, stoccati momentaneamente presso la sede di Prato della Valle, si procederà nei prossimi giorni allo smaltimento. Ricordiamo anche che in Piazzale Stazione è possibile parcheggiare le biciclette oltre che nelle apposite rastrelliere anche nel grande parcheggio custodito e dedicato gestito dalle Ferrovie, sul lato est della Stazione accessibile tramite tessere a scalare e abbonamento.

