De Gregori ha portato il suo concerto alle Cartiere di Carrara, celebrando i cinquant’anni di carriera. La serata è stata un tuffo nel passato, tra le sue canzoni più famose, tra cui

"E qualcosa rimane, fra le pagine chiare, fra le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni". È rimasto più di qualcosa nei cuori di tutti gli appassionati della canzone d’autore del poetico ed enigmatico album che un De Gregori neppure ventiquattrenne pubblicava nel gennaio del 1975. ’Rimmel’, che fu il disco più venduto di quell’anno, torna di grande attualità. E festeggia i suoi 50 anni con un live tour (prodotto da Friends & Partners) che, dopo il successo delle date estive, torna a grande richiesta nei teatri e nei grandi club italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rimmel, cinquant’anni di successi. De Gregori live al Cartiere Carrara

Approfondimenti su DeGregori Carrara

Francesco De Gregori torna in tour per celebrare i 50 anni di

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su DeGregori Carrara

Argomenti discussi: Firenze, Francesco De Gregori in concerto per i 50 anni di Rimmel; Francesco De Gregori torna in concerto con Rimmel – Club 2026 – Scaletta, date e biglietti; Atlantico, Francesco De Gregori racconta Rimmel e la festa continua; MUSICA, concerti. Francesco De Gregori in tour.

Rimmel, cinquant’anni di successi. De Gregori live al Cartiere CarraraE qualcosa rimane, fra le pagine chiare, fra le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni. È rimasto più di qualcosa nei cuori di tutti gli app ... lanazione.it

Francesco De Gregori porta Rimmel nei club italiani: un tour intimo per celebrare 50 anni di musicaFrancesco De Gregori torna sul palco con un nuovo capitolo del suo tour dedicato a Rimmel, l’album che ha segnato la storia della musica italiana e che nel 2025 compie cinquant’anni. Dopo il grande ... megamodo.com

Il comico in scena al Cartiere Carrara. “La comicità di oggi non mi fa impazzire devo essere sincero. Se cerco qualcosa per divertirmi, ho bisogno di tornare molto indietro nel tempo, anche a Eduardo De Filippo” - facebook.com facebook