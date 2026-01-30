Rimmel cinquant’anni di successi De Gregori live al Cartiere Carrara

De Gregori ha portato il suo concerto alle Cartiere di Carrara, celebrando i cinquant’anni di carriera. La serata è stata un tuffo nel passato, tra le sue canzoni più famose, tra cui

"E qualcosa rimane, fra le pagine chiare, fra le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni". È rimasto più di qualcosa nei cuori di tutti gli appassionati della canzone d’autore del poetico ed enigmatico album che un De Gregori neppure ventiquattrenne pubblicava nel gennaio del 1975. ’Rimmel’, che fu il disco più venduto di quell’anno, torna di grande attualità. E festeggia i suoi 50 anni con un live tour (prodotto da Friends & Partners) che, dopo il successo delle date estive, torna a grande richiesta nei teatri e nei grandi club italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

