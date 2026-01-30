Riforma della Legge 240 | il Segretario Generale del MUR in visita all’Università di Perugia eccellenza accademica

Questa mattina all’Università di Perugia il Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca ha incontrato rettrice e docenti per discutere della nuova legge 240. La riunione si è svolta nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, con la partecipazione del Rettore e delle autorità accademiche. È stata l’occasione per confrontarsi sui cambiamenti in arrivo e sulle possibili ripercussioni per l’ateneo umbro.

Si è tenuta venerdì 30 gennaio alle ore 11.30, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia, una seduta congiunta straordinaria e allargata del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, alla presenza del Magnifico Rettore, Prof. Massimiliano Marianelli, in occasione della visita istituzionale del Professor Marco Mancini, Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). L'incontro, di particolare rilevanza istituzionale, si è svolto in un momento di grande importanza per il sistema universitario nazionale, in vista della revisione della Legge 2402010.

