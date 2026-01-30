Rifiuti | in azione ' Capanno Lina' e ' Santo Pietrino' per la missione differenziata

A Capannoli, prosegue la campagna ‘Obiettivo 65 e oltre’ per migliorare la raccolta differenziata. Le squadre di 'Capanno Lina' e 'Santo Pietrino' sono in azione per spingere i cittadini a differenziare meglio i rifiuti e aumentare i risultati. L’obiettivo è consolidare i progressi fatti finora e rendere più efficiente il riciclo.

Prosegue a Capannoli il percorso avviato con la campagna ‘Obiettivo 65 e oltre’, promossa dal Comune per consolidare i risultati raggiunti nella raccolta differenziata e continuare a migliorare la qualità del riciclo e dei comportamenti quotidiani dei cittadini. Dopo aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, l’amministrazione comunale punta oggi a un ulteriore passo avanti: ridurre gli errori di conferimento, migliorare la quantità e la qualità dei rifiuti differenziati e rafforzare la consapevolezza ambientale della comunità. Per raggiungere questi obiettivi il Comune ha scelto di investire in una campagna social strutturata e continuativa, pensata come strumento educativo capace di arrivare in modo diretto e costante alle famiglie.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Capannoli Rifiuti Rifiuti, rapporto Ispra: Toscana sopra la media italiana per raccolta differenziata, ma produce più rifiuti e paga di più Il rapporto Ispra evidenzia come la Toscana si confermi tra le regioni italiane più avanzate nella raccolta differenziata, pur mantenendo alti livelli di produzione di rifiuti e costi di gestione. Di Santo: “A Castelvenere finanziata un’isola ecologica per potenziare la raccolta differenziata” A Castelvenere è stata finanziata la realizzazione di un’isola ecologica, un intervento previsto fin dal 2011 e ora possibile grazie a circa 600mila euro provenienti dai fondi FSC 2021-2027 approvati dall’Ente d’Ambito di Benevento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Capannoli Rifiuti Monza, lotta all’abbandono di rifiuti. Fototrappole in azione: incastrati dieci furbettiLotta all’abbandono di rifiuti. Le telecamere (10 nuove fototrappole sono state installate a luglio), e gli agenti della polizia locale, fanno il loro dovere. Sono 10 – di cui tre di carattere penale ... ilgiorno.it MISSIONE DIFFERENZIATA! Capanno Lina e Santo Pietrino hanno appena finito di fare una scorpacciata di patatine fritte. Sono intenti a pulire tutto quando Capanno Lina chiede a Santo Pietrino di gettare l’olio esausto nel lavello!!! Per fortuna Santo P - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.