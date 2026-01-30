In due anni, la polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo ha denunciato 14 persone per abbandono di rifiuti. Gli agenti hanno anche elevato multe per circa 25 mila euro. Le denunce riguardano cittadini che hanno lasciato immondizia in modo illecito nelle zone di Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. La situazione resta sotto controllo, ma il problema dei rifiuti abbandonati continua a preoccupare le autorità locali.

In due anni, tra il 2024 e il 2025, gli agenti della polizia locale dell’ Unione Terra di Mezzo – che comprende Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra – hanno denunciato quattordici persone per reati ambientali, elevando sanzioni complessivamente per 25 mila euro. L’attivazione delle fototrappole, così come l’intensificarsi di alcuni controlli mirati, hanno permesso agli agenti del comandante Andrea Tassoni di contrastare episodi come abbandono di rifiuti, smaltimento illecito e intermediazione illegale di rifiuti, attraverso 269 interventi eseguiti sul territorio. Sono questi i numeri dati principali dell’attività del 2024 e 2025 in questo particolare ambito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati: 14 i denunciati

