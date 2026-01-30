Rider Bologna firma il patto con Just Eat su sicurezza e lavoro

A Bologna, i rider avranno nuove regole e corsi di formazione obbligatori. Il Comune e Just Eat hanno firmato un accordo per migliorare la sicurezza sul lavoro, con impegni concreti come l’uso di dispositivi di protezione e controlli più stringenti. L’obiettivo è ridurre i rischi durante le consegne e tutelare chi lavora in questo settore.

Formazione obbligatoria, controlli sui mezzi, dispositivi e paga oraria minima per i 300 rider bolognesi. Lepore rilancia: "serve una legge nazionale" Arrivano nuove tutele e corsi obbligatori con il patto tra Comune di Bologna e Just Eat per i rider. La Carta della Sicurezza Stradale definisce impegni operativi su formazione, dispositivi di protezione, controlli e organizzazione delle consegne, con l’obiettivo di ridurre i rischi per chi lavora in strada e per tutti gli utenti della mobilità urbana. L’accordo coinvolge circa 800 attività e 300 rider attivi a Bologna e si concentra su tre aspetti chiave: formazione obbligatoria prima dell’avvio dell’attività, dotazioni di sicurezza e criteri organizzativi che riducono le pressioni sui tempi di consegna.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

