Rider Bologna firma il patto con Just Eat su sicurezza e lavoro

A Bologna, i rider avranno nuove regole e corsi di formazione obbligatori. Il Comune e Just Eat hanno firmato un accordo per migliorare la sicurezza sul lavoro, con impegni concreti come l’uso di dispositivi di protezione e controlli più stringenti. L’obiettivo è ridurre i rischi durante le consegne e tutelare chi lavora in questo settore.

