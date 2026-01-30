Ricordo di Ercole Acerbi | Aveva passione politica amava il vero e il bello
Questa sera a Cesena si tiene un incontro dedicato a Ercole Acerbi, organizzato dall’associazione Benigno Zaccagnini. Al palazzo del Ridotto, alle 20,45, amici e colleghi ricordano la sua passione per la politica e il suo amore per il vero e il bello. Un momento per riflettere sul suo impegno e sui valori che ha sempre portato avanti.
"Ercole Acerbi, nel suo ricordo, le ragioni di un rinnovato impegno in politica" è il titolo dell’incontro organizzato dall’associazione Benigno Zaccagnini questa sera alle 20,45 al palazzo del Ridotto di Cesena (piazza Almerici). L’appuntamento cade a un anno e mezzo dalla morte dell’esponente politico del centrosinistra, amministratore pubblico e uomo di cultura. All’incontro, condotto dal giornalista Mario Russomanno, interverranno Liviana Zanetti, Roberto Pinza e Pierluigi Castagnetti. "Ercole è stato per tanti di noi un amico sincero e discreto – commenta Damiano Zoffoli, presidente della Zaccagnini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Ercole Acerbi
Cesena ricorda l'eredità politica di Ercole Acerbi con una serata in sua memoria
Cesena si ferma per ricordare Ercole Acerbi, figura chiave della politica e cultura locale.
Ornella Vanoni, il ricordo di Gianni Morandi in tv: “Amava Bologna”
Gianni Morandi ricorda Ornella Vanoni in una serata dedicata, trasmessa in tv, che ripercorre i momenti più significativi della loro amicizia e collaborazione.
Ultime notizie su Ercole Acerbi
Argomenti discussi: Una serata per ricordare Ercole Acerbi; Ricordo di Ercole Acerbi: Aveva passione politica, amava il vero e il bello; Cesena ricorda l'eredità politica di Ercole Acerbi con una serata in sua memoria.
Ricordo di Ercole Acerbi: Aveva passione politica, amava il vero e il belloL’associazione Zaccagnini organizza un incontro pubblico stasera al Ridotto per mettere in luce l’impegno politico ma anche l’amore per la cultura e l’arte . ilrestodelcarlino.it
Una serata per ricordare Ercole AcerbiUna serata per ricordare Ercole Acerbi L’esperienza della Mongolfiera. È incredibile cosa Gesù riesce a fare del nostro sì Impresa e famiglia all’incontro svoltosi ieri nella sala Cacciaguerra In ... corrierecesenate.it
Una serata per ricordare Ercole Acerbi. Appuntamento domani al Palazzo del Ridotto organizzato dall'Associazione Benigno Zaccagnini - Cesena Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/mr2vjhwr - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.