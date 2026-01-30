Ricordo di Ercole Acerbi | Aveva passione politica amava il vero e il bello

Questa sera a Cesena si tiene un incontro dedicato a Ercole Acerbi, organizzato dall’associazione Benigno Zaccagnini. Al palazzo del Ridotto, alle 20,45, amici e colleghi ricordano la sua passione per la politica e il suo amore per il vero e il bello. Un momento per riflettere sul suo impegno e sui valori che ha sempre portato avanti.

"Ercole Acerbi, nel suo ricordo, le ragioni di un rinnovato impegno in politica" è il titolo dell'incontro organizzato dall'associazione Benigno Zaccagnini questa sera alle 20,45 al palazzo del Ridotto di Cesena (piazza Almerici). L'appuntamento cade a un anno e mezzo dalla morte dell'esponente politico del centrosinistra, amministratore pubblico e uomo di cultura. All'incontro, condotto dal giornalista Mario Russomanno, interverranno Liviana Zanetti, Roberto Pinza e Pierluigi Castagnetti. "Ercole è stato per tanti di noi un amico sincero e discreto – commenta Damiano Zoffoli, presidente della Zaccagnini –.

