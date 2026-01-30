ricette menu e cene speciali per la tempi di recupero week

Questa settimana a Milano arriva un evento dedicato alla cucina sostenibile. Ristoratori e chef propongono ricette e menu speciali in occasione della

Chi segue con una certa passione il mondo della ristorazione e dell’enogastronomia ed è anche interessato al tema della sostenibilità certamente conosce l’associazione Tempi di Recupero. Gli aderenti – chef, osti, gelatieri, vignaioli, artigiani, bartender – formano una rete di persone che nel proprio modo di produrre cibo e fare ristorazione seguono principi ormai fondamentali come il corretto utilizzo degli ingredienti e la riduzione degli scarti. Ma non solo: l’impegno attivo nella diffusione della consapevolezza su questi temi, la partecipazione alle iniziative e alle attività programmate portano l’operato dell’associazione su un piano superiore, oltre la semplice gestione oculata dello spreco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Eataly Fest è una settimana di eventi e cene speciali che si svolge dal 26 gennaio all’1 febbraio nei negozi Eataly.

CENA DEL RECUPERO da CUCINA RAMBALDI! Giovedì 5 febbraio alle ore 20:00 Per la @tempidirecupero Week | Cena a 6 mani con chef @rambaldi.g di @cucina_rambaldi e chef Valerio Lucci di @locandadellorsiera Vi aspettiamo a Villar Dora! Ot - facebook.com facebook