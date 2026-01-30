Un deputato del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, torna a parlare duramente contro i neofascisti. In un video diffuso, Ricciardi afferma che non ci può essere spazio per chi diffonde ideologie di stampo fascista, perché secondo lui le loro azioni non sono opinioni, ma veri e propri crimini. La sua presa di posizione arriva in un momento di crescente tensione politica e sociale, e sottolinea la volontà di mettere un freno a ogni forma di estremismo. Ricciardi cita anche un punto vicino a Roma, dove si trova il luogo di Matteo Organ, senza entra

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Le loro non sono opinioni, questi sono crimini, tutti. Qui vicino c'è il il posto di Matteo Organ. Nilde Iotti occhi è stata fatta presidente di questa Camera, e poi è diventata presidente del Senato. I nazisti non devono entrare" lo ha dichiarato il deputato Ricciardi al presidio nella sala conferenze della Camera dei deputati. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

