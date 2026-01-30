Riccardo fatto scendere dall' autobus sotto la neve | Non sentivo più le gambe La famiglia denuncia aperta un' indagine

La procura di Belluno ha aperto un’indagine dopo la denuncia della famiglia di Riccardo, un bambino di 11 anni. La famiglia racconta che Riccardo è stato fatto scendere dall’autobus sotto la neve e che, a causa del freddo, ha perso sensibilità alle gambe. Ora l’autorità sta verificando cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

La procura di Belluno ha aperto un'indagine per abbandono di minore, dopo la denuncia della famiglia di Riccardo, il bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve da un'autista di DolomitiBus, l'azienda che si occupa dei trasporti nel tratto di strada che il piccolo percorre per andare a scuola. La mamma: sono indignata La mamma, Sole Vatalaro, intervista dal Tg1, ha detto: «Tremava, aveva le lacrime ed era debole. Ha detto che l'ultimo tratto è stato duro, faceva fatica a camminare. Sono indignata e delusa, mi sono molto preoccupata e non trovo normale che un bambino venga lasciato a piedi». 🔗 Leggi su Leggo.it

Riccardo, l’11enne di Belluno, ha deciso di non salire più su quei bus.

Riccardo Zuccolotto, un bambino di 11 anni, è stato fatto scendere da un autobus a Belluno perché aveva il biglietto sbagliato.

