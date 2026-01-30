Riccardo fatto scendere dal bus sotto la neve rompe il silenzio | l’annuncio straziante

La procura di Belluno ha aperto un’indagine dopo che Riccardo, un bambino di 11 anni, è stato fatto scendere da un autobus sotto la neve e ha dovuto continuare a piedi. La famiglia ha denunciato l’episodio, che ha scioccato molti e sollevato domande sulla sicurezza dei minori sui mezzi pubblici.

La procura di Belluno ha aperto un’indagine per abbandono di minore dopo la denuncia presentata dalla famiglia di Riccardo, un bambino di 11 anni costretto a scendere da un autobus di linea e a proseguire a piedi sotto la neve. L’episodio riguarda una corsa gestita nel territorio servito da DolomitiBus, azienda che si occupa del trasporto pubblico locale lungo il tragitto che il minore percorre quotidianamente per recarsi a scuola. Secondo quanto ricostruito, al bambino sarebbe stato intimato di scendere dal mezzo perché sprovvisto del titolo di viaggio corretto, nonostante fosse in possesso di un carnet di biglietti regolarmente acquistati e utilizzati in precedenza per la stessa tratta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sul caso di Riccardo, l’11enne lasciato da solo sotto la neve.

Un bambino è stato fatto scendere da un autobus senza biglietto a Belluno.

La madre del bambino fatto scendere dal bus: «Mio figlio scioccato e infreddolito dopo 6 km al gelo. E l'autista dice che non ricorda l'episodio»Parla Sole Vataro. Suo figlio Riccardo lasciato a piedi dall'autista a San Vito di Cadore perché sprovvisto del biglietto speciale per le Olimpiadi ... vanityfair.it

Riccardo fatto scendere dall'autobus sotto la neve: «Non sentivo più le gambe». La famiglia denuncia, aperta un'indagineLa procura di Belluno ha aperto un'indagine per abbandono di minore, dopo la denuncia della famiglia di Riccardo, il bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve da un'autista ... corriereadriatico.it

A 11 anni viene fatto scendere dal bus. Costretto a camminare per due ore a piedi sulla neve e con -3 gradi. È la vicenda di Riccardo Zuccolotto, che tornando da scuola è stato costretto a percorrere sei chilometri al freddo, con temperature sotto i tre gradi e al - facebook.com facebook

Tutti con Riccardino, bambino di Belluno, costretto dall’autista del bus a scendere nella notte perché non aveva il biglietto maggiorato per le Olimpiadi. Ho il sospetto che se invece di Riccardo si fosse chiamato Ahmed, Juan o Cosimo, molti invocherebbero l’I x.com