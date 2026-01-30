La procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sul caso di Riccardo, l’11enne lasciato da solo sotto la neve. La famiglia ha denunciato che il bambino è stato fatto scendere dal bus e ha dovuto camminare per oltre un’ora e mezza, senza nessuno al suo fianco. Riccardo ha raccontato di aver perso i sensi e di non aver più sentito le gambe. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità da parte degli autisti o di chi gestisce il servizio di trasporto.

La procura di Belluno ha avviato un’inchiesta per abbandono di minore a seguito della denuncia presentata dalla famiglia di Riccardo, l’ 11enne costretto a camminare da solo nella neve per oltre un’ora e mezza. Il bambino è stato fatto scendere da un autobus di DolomitiBus lungo la tratta scolastica tra San Vito e Vodo, nonostante le temperature rigide e il buio imminente. Secondo quanto riferito dai genitori, Riccardo aveva con sé il carnet di biglietti da 2,50 euro, tradizionalmente usato per i suoi spostamenti quotidiani verso la scuola. Tuttavia, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, il costo della corsa era stato maggiorato fino a 10 euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Riccardo fatto scendere dal bus sotto la neve, il racconto shock: “Non sentivo le gambe”

Approfondimenti su Riccardo FattoScendere

Riccardo Zuccolotto, un bambino di 11 anni, è stato fatto scendere da un autobus a Belluno perché aveva il biglietto sbagliato.

La procura di Belluno ha aperto un’indagine dopo la denuncia della famiglia di Riccardo, un bambino di 11 anni.

Ultime notizie su Riccardo FattoScendere

