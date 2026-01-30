Riapre la SR 630 nel tratto di Esperia dopo la caduta dei massi

Questa mattina la strada regionale 630 tra Esperia e le zone limitrofe è stata riaperta al traffico. Dopo alcuni giorni di chiusura, i lavori di rimozione dei massi sono stati completati e la carreggiata è stata messa in sicurezza. La strada era stata chiusa subito dopo il distacco dei massi, che aveva creato preoccupazione tra gli automobilisti e gli abitanti del luogo. Ora, con la strada di nuovo aperta, il traffico può tornare alla normalità.

Ripristinata la circolazione lungo la Cassino-Formia. Messa in sicurezza rapida e risolutiva Dopo i momenti di apprensione vissuti nei giorni scorsi, quando alcuni massi rocciosi si erano improvvisamente staccati finendo sulla carreggiata, torna transitabile la Strada Regionale S.R. 630 nel tratto al km 17+300 circa che attraversa il comune di Esperia. Con Ordinanza Sindacale n. 6 del 30 gennaio 2026 è stata infatti disposta la riapertura al traffico veicolare a partire dalle ore 16:00 di oggi. La chiusura si era resa necessaria per consentire le operazioni di sgombero e per verificare le condizioni di sicurezza del versante interessato dal distacco.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Esperia Riapertura Caduta massi in strada, operazioni di ripristino ancora in corso: resta chiuso tratto della Statale 89 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Esperia Riapertura Argomenti discussi: Riapre la S.R. 630 nel tratto di Esperia dopo la caduta dei massi; Placcaggio massi e barriera. Riapre la Faentina in entrambi i sensi di marcia – Galleria fotografica; Superstrada Cassino-mare, dal pomeriggio si torna a circolare a senso unico alternato; Dopo il maltempo riapre la tratta ferroviaria Taormina-Catania-Siracusa. Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Riapre al traffico il lungomare di Catania: da oggi si potrà circolare anche nel tratto compreso da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia con una sola carreggiata a senso unico, direzione - facebook.com facebook Strada dell'Etna, dal 26 gennaio riapre il tratto di via Campo Sportivo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.