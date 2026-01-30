Reti del gas l’accordo del 2018 | Vendiamo tutto per fare la gara Otto anni dopo si aspetta ancora

Otto anni dopo l’accordo del 2018 tra il Comune di Pesaro e Aspes, le reti del gas sono ancora nelle mani pubbliche. La gara promessaper vendere le reti non si è mai concretizzata. Da allora, nessuna offerta ufficiale e nessun passo avanti. La città aspetta ancora una decisione che non arriva.

In attesa di una gara che non arriva, nel 2018 il Comune di Pesaro ha deciso di alienare le proprie reti del gas ad Aspes. Non dopo una gara. Ma in attesa della gara. Era il 2018. I bambini nati in quell’anno oggi vanno in seconda elementare: hanno imparato a leggere, a scrivere, a fare le prime divisioni. Ma la gara per la distribuzione del gas, invece, non è mai stata fatta. E non si tratta di una gara qualsiasi. Quella evocata negli atti comunali è la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dal decreto legislativo 1642000 (decreto Letta). Una gara pubblica, obbligatoria, organizzata per Ambiti Territoriali Minimi (Atem), nel caso di Pesaro, l’Atem Pesaro-Urbino, che serve a stabilire chi gestisce il servizio, per quanti anni, a quali condizioni economiche e con quali obblighi di investimento e manutenzione sulle reti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reti del gas, l’accordo del 2018: Vendiamo tutto per fare la gara. Otto anni dopo si aspetta ancoraIl Comune decise di cedere ad Aspes la restante quota di cui era ancora in possesso. Ma l’obiettivo dell’operazione non è mai stato raggiunto e ogni cosa resta com’è. ilrestodelcarlino.it

