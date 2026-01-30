Resta senza benzina in una zona di campagna con bimba a bordo | soccorsa ed aiutata dai carabinieri

Questa mattina a Terni, i carabinieri sono intervenuti in una zona di campagna dopo una chiamata insolita. Una donna con una bimba a bordo si era fermata perché era rimasta senza benzina. I militari sono arrivati sul posto, hanno aiutato la donna e l’hanno accompagnata in sicurezza. L’episodio si è concluso senza problemi, ma ha richiamato l’attenzione sulla situazione di emergenza che può capitare in zone isolate.

Una chiamata inusuale è giunta al comando provinciale dei carabinieri di Terni. L’episodio raccontato risale alla mattinata di giovedì 29 gennaio. Una donna si stava dirigendo a Spoleto in una strada alternativa alla Flaminia, interessata dalla frana che aveva generato l’interruzione dell’arteria. Dopo aver percorso la strada provinciale Valnerina, forse malconsigliata dal navigatore si è ritrovata in una zona di campagna. Inoltre è sorto un altro problema non di poco conto: la macchina si è fermata poiché rimasta senza benzina. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Piediluco l’ha raggiunta.🔗 Leggi su Ternitoday.it

