Resident Evil Requiem le azioni di Grace e Leon possono influenzare le sezioni dell’altro personaggio

Resident Evil Requiem mette i giocatori di fronte a una nuova sfida: le scelte di Grace e Leon si intrecciano e modificano le rispettive sezioni di gioco. Ogni azione compiuta da uno dei due personaggi può cambiare l’andamento della storia, creando un’esperienza più dinamica e complessa rispetto ai capitoli precedenti.

Resident Evil Requiem introduce una struttura narrativa e ludica fortemente interconnessa, in cui le azioni compiute da un protagonista influenzano direttamente l’esperienza dell’altro. A confermarlo è il director Koshi Nakanishi, che ha spiegato come le storie di Grace e Leon non procedano su binari isolati, ma si intreccino costantemente. Il risultato è un sistema dinamico che modifica aree, nemici e risorse in base alle scelte del giocatore. Questa impostazione rappresenta una novità rilevante per la serie. Di conseguenza non si tratta solo di due campagne parallele, ma di un’unica esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Il recente Resident Evil Showcase ha presentato importanti aggiornamenti su Resident Evil Requiem, offrendo un'anteprima di gameplay inedito e approfondimenti sui personaggi di Leon e Grace.

Durante i The Game Awards, Capcom ha annunciato il ritorno di Leon S.

