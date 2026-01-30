Renault Clio VI la sicurezza elevata a un livello superiore

La nuova Renault Clio di sesta generazione si presenta con un livello di sicurezza superiore. La casa francese punta a mantenere la sua lunga tradizione, offrendo un’auto che combina tecnologia all’avanguardia e affidabilità. La vettura si rivolge a chi cerca praticità e protezione, senza rinunciare allo stile. Gli esperti sottolineano come Renault abbia migliorato i sistemi di sicurezza attiva e passiva, rendendo la Clio ancora più sicura per guidatori e passeggeri.

La Renault Clio arriva alla sesta generazione come arrivano solo i grandi sanno fare: senza bisogno di presentazioni, ma con la responsabilità di non tradire una storia lunga oltre trent'anni. È l'auto francese più venduta di sempre, un punto fermo del segmento B europeo, capace di attraversare epoche e rivoluzioni industriali restando sempre riconoscibile. Oggi cambia volto, con uno stile più netto e quasi spiazzante rispetto al passato recente. Il vero salto in avanti però non è solo estetico. È silenzioso, invisibile, e lavora ogni istante per proteggere chi è a bordo. Si chiama sicurezza, ed è qui che Clio VI gioca la sua partita più importante.

