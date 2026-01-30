renault clio la piattaforma modulare sa evolversi con mestiere

La nuova Renault Clio si presenta con una piattaforma modulare che può adattarsi facilmente a diverse esigenze. I tecnici hanno lavorato per garantire che ogni evoluzione mantenga una linea di continuità rispetto al passato, senza perdere di vista la semplicità di utilizzo e le caratteristiche che hanno reso famosa questa compatta. La vettura si fa notare per la sua versatilità e per l’attenzione ai dettagli, pronta a competere anche sul fronte delle novità tecnologiche.

C’è una parola che ricorre spesso nei corridoi dei centri stile quando nasce una nuova generazione: continuità. Eppure, guardando la Renault Clio VI, quella parola assume un significato diverso, quasi controintuitivo. Perché sì, la base tecnica è la stessa CMF-B della Clio V, ma il risultato finale racconta un’auto profondamente nuova, più matura, più consapevole del proprio ruolo di riferimento europeo nel segmento B. Un’architettura modulare. La sesta generazione della Clio non rinnega nulla del suo passato recente. Al contrario, lo usa come trampolino. La CMF-B non è una piattaforma qualunque: è un’architettura pensata fin dall’inizio per essere modulare, leggera, pronta ad accogliere motorizzazioni differenti e a sostenere standard di sicurezza sempre più severi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

