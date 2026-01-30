Il Renate saluta la Coppa Italia con la testa alta. La squadra è uscita sconfitta dal doppio confronto contro il Latina e non può nascondere la delusione, anche se l’atteggiamento è rimasto positivo. La finale sarà tra Potenza e Latina, due squadre che hanno dimostrato più continuità nel corso delle due partite. I laziali sono sembrati più aggressive e pericolosi, meritatamente approdano alla finale. I tifosi del Renate, però, sono andati via con la convinzione di aver dato tutto in campo.

Sarà Potenza-Latina la finale di Coppa Italia. Il Renate non c’è, eliminato dai laziali dopo un doppio confronto che oltre alla sommatoria dei gol probabilmente anche ai punti premia gli avversari apparsi più convincenti nell’arco dei 180 minuti specie per ritmo e pericolosità. Non fa drammi Luciano Foschi e fa bene anche perché, come ha detto in conferenza stampa, "Il nostro percorso mica si ferma di fronte a questa sconfitta episodica. Meditiamo sugli errori e guardiamo avanti". Anche perché archiviata la Coppa ora c’è il campionato che entra in una fase molto intensa che vedrà in campo i nerazzurri ben sette volte tra lunedì contro l’Alcione e il 7 marzo, con un paio di turni infrasettimanali che uniti ai due della Coppa di gennaio metteranno a dura prova i giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Renate, fuori a testa alta: "Bicchiere mezzo pieno"

