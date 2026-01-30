Referendum sulla giustizia aperta la raccolta delle disponibilità per scrutatori

La corsa agli scrutatori si fa più intensa in vista del referendum sulla giustizia di questa settimana. Domenica 22 e lunedì 23 marzo, i cittadini saranno chiamati a votare, e il Comune ha già aperto le iscrizioni per chi vuole lavorare nei seggi. Chi è già iscritto all’albo e desidera offrire il proprio servizio può farlo, ma deve confermare la disponibilità. Le eventuali rinunce devono essere comunicate per tempo.

